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Судьи
Главный судья:
Штефан Месснер (Штайермарк)
Помощники:
К. Штрассер, А. Аркан (оба - Австрия)

Пюник - Шахтер

31.07.2007, Вторник, 19:00 мск Лига Чемпионов , первый матч Пюник - Шахтер
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