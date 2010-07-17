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Брисбен Роар - Эвертон

17.07.2010, Суббота, 13:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Товарищеские матчи Брисбен Роар - Эвертон
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