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Сток Сити - Бурсаспор

15.07.2010, Четверг, 19:30 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Товарищеские матчи Сток Сити - Бурсаспор
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