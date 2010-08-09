Теплице - Динамо

|17 тур
|28 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|0:0
|Теплице
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|30
|21
|6
|3
|70:28
|+42
|69
|2.
|Спарта
|30
|22
|2
|6
|54:21
|+33
|68
|3.
|Яблонец
|30
|17
|7
|6
|65:34
|+31
|58
|4.
|Сигма
|30
|14
|5
|11
|47:29
|+18
|47
|5.
|Млада Болеслав
|30
|13
|7
|10
|49:40
|+9
|46
|6.
|Богемианс 1905
|30
|12
|7
|11
|33:33
|0
|43
|7.
|Слован Л
|30
|12
|7
|11
|45:36
|+9
|43
|8.
|Градец-Кралове
|30
|11
|8
|11
|26:36
|-10
|41
|9.
|Славия П
|30
|9
|13
|8
|41:36
|+5
|40
|10.
|Теплице
|30
|10
|9
|11
|39:46
|-7
|39
|11.
|Динамо ЧБ
|30
|7
|12
|11
|30:48
|-18
|33
|12.
|Словацко
|30
|8
|7
|15
|27:43
|-16
|31
|13.
|Пршибрам
|30
|8
|7
|15
|22:36
|-14
|31
|14.
|Баник
|30
|7
|9
|14
|31:46
|-15
|30
|15.
|30
|7
|3
|20
|33:55
|-22
|24
|16.
|Усти-над-Лабем
|30
|4
|7
|19
|22:67
|-45
|19