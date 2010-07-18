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Виктория - Сигма

18.07.2010, Воскресенье, 19:00 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Гамбринус лига, 1 тур Виктория - Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 1:0 Виктория
10 тур
3 октября, суббота 18:00 Виктория 1:0 Сигма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 21 6 3 70:28 +42 69
2. Спарта 30 22 2 6 54:21 +33 68
3. Яблонец 30 17 7 6 65:34 +31 58
4. Сигма 30 14 5 11 47:29 +18 47
5. Млада Болеслав 30 13 7 10 49:40 +9 46
6. Богемианс 1905 30 12 7 11 33:33 0 43
7. Слован Л 30 12 7 11 45:36 +9 43
8. Градец-Кралове 30 11 8 11 26:36 -10 41
9. Славия П 30 9 13 8 41:36 +5 40
10. Теплице 30 10 9 11 39:46 -7 39
11. Динамо ЧБ 30 7 12 11 30:48 -18 33
12. Словацко 30 8 7 15 27:43 -16 31
13. Пршибрам 30 8 7 15 22:36 -14 31
14. Баник 30 7 9 14 31:46 -15 30
15. 30 7 3 20 33:55 -22 24
16. Усти-над-Лабем 30 4 7 19 22:67 -45 19
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