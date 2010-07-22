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Будучность - Баку

22.07.2010, Четверг, 23:00 мск Лига Европы , ответный матч Будучность - Баку
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 Баку 2:1 Будучность
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