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Цибалия - Клифтонвилл

22.07.2010, Четверг, 22:45 мск Лига Европы , ответный матч Цибалия - Клифтонвилл
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:45 Клифтонвилл 1:0 Цибалия
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