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Спортинг - Маритиму

22.07.2010, Четверг, 22:45 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Лига Европы , ответный матч Спортинг - Маритиму
Первый матч: 2 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:45 Маритиму 3:2 Спортинг
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