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Борац - Лозанна-Спорт

22.07.2010, Четверг, 22:45 мск Чачак, стадион Чачак Лига Европы , ответный матч Борац - Лозанна-Спорт
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:30 Лозанна-Спорт 1:0 Борац
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