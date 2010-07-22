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Тре Пенне - Зриньски

22.07.2010, Четверг, 22:30 мск Серравалле, стадион Олимпико Лига Европы , ответный матч Тре Пенне - Зриньски
Первый матч: 1 - 4
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:00 Зриньски 4:1 Тре Пенне
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