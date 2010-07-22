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Дьёр - Атырау

22.07.2010, Четверг, 22:30 мск Атырау, стадион Мунайшы Лига Европы , ответный матч Дьёр - Атырау
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 18:00 Атырау 0:2 Дьёр
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