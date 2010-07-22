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Марибор - Фехервар

22.07.2010, Четверг, 22:30 мск Марибор, стадион Людски врт Лига Европы , ответный матч Марибор - Фехервар
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:30 Фехервар 1:1 Марибор
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