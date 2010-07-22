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Рух - Валлетта

22.07.2010, Четверг, 22:00 мск Хожув, стадион Рух Лига Европы , ответный матч Рух - Валлетта
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 19:00 Валлетта 1:1 Рух
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