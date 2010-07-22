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Викингур - Бешикташ

22.07.2010, Четверг, 22:00 мск Стамбул, стадион Водафон Парк Лига Европы , ответный матч Викингур - Бешикташ
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:00 Бешикташ 3:0 Викингур
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