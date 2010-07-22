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Дандолк - Левски

22.07.2010, Четверг, 22:00 мск София, стадион Георги Аспарухов Лига Европы , ответный матч Дандолк - Левски
Первый матч: 0 - 6
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:45 Левски 6:0 Дандолк
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