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Вадуц - Брондбю

22.07.2010, Четверг, 22:00 мск Вадуц, стадион Райнпарк Лига Европы , ответный матч Вадуц - Брондбю
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:00 Брондбю 3:0 Вадуц
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