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Висла - Шауляй

22.07.2010, Четверг, 22:00 мск Краков, стадион Стадион Реймонта Лига Европы , ответный матч Висла - Шауляй
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:00 Шауляй 0:2 Висла
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