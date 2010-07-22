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Динамо - Олимпия

22.07.2010, Четверг, 21:45 мск Бухарест, стадион Динамо Лига Европы , ответный матч Динамо - Олимпия
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 Олимпия 0:2 Динамо
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