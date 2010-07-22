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Бней-Иегуда - Шэмрок Роверс

22.07.2010, Четверг, 21:30 мск Дублин, стадион Таллагт Стэдиум Лига Европы , ответный матч Бней-Иегуда - Шэмрок Роверс
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 23:00 Шэмрок Роверс 1:1 Бней-Иегуда
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