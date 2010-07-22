Введите ваш ник на сайте

Рандерс - Горица

22.07.2010, Четверг, 21:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Лига Европы , ответный матч Рандерс - Горица
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 Горица 0:3 Рандерс
...
  • Читайте нас: 