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Сан-Хулиа - МюПа

22.07.2010, Четверг, 20:30 мск Лига Европы , ответный матч Сан-Хулиа - МюПа
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 МюПа 3:0 Сан-Хулиа
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