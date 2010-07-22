Введите ваш ник на сайте

Дачия - Кальмар

22.07.2010, Четверг, 20:30 мск Кальмар, стадион Гульдфагельн Арена Лига Европы , ответный матч Дачия - Кальмар
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:30 Кальмар 0:0 Дачия
...
  • Читайте нас: 