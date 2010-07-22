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Калев - Динамо

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Раквере, стадион Раквере Лига Европы , ответный матч Калев - Динамо
Первый матч: 1 - 5
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 Динамо 5:1 Калев
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