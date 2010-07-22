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Баник - ВИТ-Джорджия

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Острава, стадион Базалы Лига Европы , ответный матч Баник - ВИТ-Джорджия
Первый матч: 6 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 18:00 ВИТ-Джорджия 0:6 Баник
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