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Елгава - Мольде

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Мольде, стадион Акер Стэдион Лига Европы , ответный матч Елгава - Мольде
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:00 Мольде 1:0 Елгава
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