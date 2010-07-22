Введите ваш ник на сайте

Широки Бриег - Аустрия

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Вена, стадион Генерали Арена Лига Европы , ответный матч Широки Бриег - Аустрия
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 Аустрия 2:2 Широки Бриег
...
  • Читайте нас: 