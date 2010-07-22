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Днепр - Стабек

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Могилев, стадион Спартак Лига Европы , ответный матч Днепр - Стабек
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:00 Стабек 2:2 Днепр
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