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Шибеник - Анортосис

22.07.2010, Четверг, 22:00 мск Ларнака, стадион Антонис Пападопулос Лига Европы , ответный матч Шибеник - Анортосис
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:00 Анортосис 0:2 Шибеник
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