Введите ваш ник на сайте

ТПС - Серкль Брюгге

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Лига Европы , ответный матч ТПС - Серкль Брюгге
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:45 Серкль Брюгге 0:1 ТПС
...
  • Читайте нас: 