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Динамо - Гефле

22.07.2010, Четверг, 20:45 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига Европы , ответный матч Динамо - Гефле
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:00 Гефле 1:2 Динамо
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