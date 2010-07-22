Введите ваш ник на сайте

Карабах - Портадаун

22.07.2010, Четверг, 20:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы , ответный матч Карабах - Портадаун
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:45 Портадаун 1:2 Карабах
...
  • Читайте нас: 