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Спартак - Дифферданж

22.07.2010, Четверг, 19:30 мск Лига Европы , ответный матч Спартак - Дифферданж
Первый матч: 3 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 21:30 Дифферданж 3:3 Спартак
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