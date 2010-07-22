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Могрен - Маккаби

22.07.2010, Четверг, 19:30 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Лига Европы , ответный матч Могрен - Маккаби
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 22:00 Маккаби 2:0 Могрен
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