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Дукла - Зестафони

22.07.2010, Четверг, 19:00 мск Зестафони, стадион Давид Абашидзе Лига Европы , ответный матч Дукла - Зестафони
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 20:00 Зестафони 3:0 Дукла
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