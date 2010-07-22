Введите ваш ник на сайте

Торпедо-БелАЗ - ОФК

22.07.2010, Четверг, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Лига Европы , ответный матч Торпедо-БелАЗ - ОФК
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 15 июля, четверг 19:30 ОФК 2:2 Торпедо-БелАЗ
...
  • Читайте нас: 