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Шэмрок Роверс - Бней-Иегуда

15.07.2010, Четверг, 23:00 мск Дублин, стадион Таллагт Стэдиум Лига Европы , первый матч Шэмрок Роверс - Бней-Иегуда
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