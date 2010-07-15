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Мазервелл - Брейдаблик

15.07.2010, Четверг, 22:45 мск Мазервелл, стадион Фир Парк Лига Европы , первый матч Мазервелл - Брейдаблик
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