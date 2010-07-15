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Портадаун - Карабах

15.07.2010, Четверг, 22:45 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы , первый матч Портадаун - Карабах
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