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Левски - Дандолк

15.07.2010, Четверг, 21:45 мск София, стадион Георги Аспарухов Лига Европы , первый матч Левски - Дандолк
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 4 0 2 14:6 +8 12
2. Лилль 6 2 2 2 8:6 +2 8
3. Гент 6 2 1 3 8:13 -5 7
4. Левски 6 2 1 3 6:11 -5 7
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