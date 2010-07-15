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ОФК - Торпедо-БелАЗ

15.07.2010, Четверг, 19:30 мск Белград, стадион Омладински Лига Европы , первый матч ОФК - Торпедо-БелАЗ
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