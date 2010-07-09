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Спортинг - Янг Бойз

09.07.2010, Пятница, 22:30 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Товарищеские матчи Спортинг - Янг Бойз
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