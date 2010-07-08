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Спарта - Виктория

08.07.2010, Четверг, 20:00 мск Прага, стадион Дженерали Арена Суперкубок Чехии Спарта - Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 19:30 Виктория 2:2 Спарта
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Спарта 0:0 Виктория
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