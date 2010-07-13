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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)

Луч - Ахмат

13.07.2010, Вторник, 12:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. Кубок, 1/16 финала Луч - Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
31 августа, воскресенье 12:00 Луч 1:1 Ахмат
6 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ахмат 2:1 Луч
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