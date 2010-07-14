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Судьи
Главный судья:
Сергеев С.В. (Благовещенск)

Сахалин - Сатурн

14.07.2010, Среда, 11:30 мск Южно-Сахалинск, стадион Космос Россия. Кубок, 1/16 финала Сахалин - Сатурн
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