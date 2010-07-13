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Судьи
Главный судья:
Александр Колобаев (Москва)

Волга - Спартак-Нальчик

13.07.2010, Вторник, 19:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. Кубок, 1/16 финала Волга - Спартак-Нальчик
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