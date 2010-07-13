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Судьи
Главный судья:
Кравченко Г.В. (Псков)

Мордовия - Динамо

13.07.2010, Вторник, 18:00 мск Саранск, стадион Светотехника (снесен) Россия. Кубок, 1/16 финала Мордовия - Динамо
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