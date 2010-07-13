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Судьи
Главный судья:
Вячеслав Харламов (Москва)

Салют - Ростов

13.07.2010, Вторник, 19:00 мск Белгород, стадион Салют Россия. Кубок, 1/16 финала Салют - Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
43 тур
3 ноября, понедельник 15:00 Ростов 3:1 Салют
1 тур
27 марта, четверг 19:00 Салют 1:2 Ростов
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