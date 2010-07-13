Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Александр Гончар (Сочи)

Волгарь - Рубин

13.07.2010, Вторник, 19:00 мск Астрахань, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/16 финала Волгарь-Газпром - Рубин
...
  • Читайте нас: 