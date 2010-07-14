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Судьи
Главный судья:
Арсланбеков Т.Р. (Москва)

Черноморец - Амкар-Пермь

14.07.2010, Среда, 19:30 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. Кубок, 1/16 финала Черноморец - Амкар-Пермь
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