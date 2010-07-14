Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Краснодар - Томь

14.07.2010, Среда, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Россия. Кубок, 1/16 финала Краснодар - Томь
...
  • Читайте нас: 